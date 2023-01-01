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DailyState

DailyState

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الموقع الإلكتروني: dailystate.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DailyState على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق يوميات لتحويل الكتابة إلى أهداف والغايات إلى تغيير. تتبع الإحصائيات، وقم بتحسين نفسك، وبناء العادات، وتحقيق الأهداف بمجرد الكتابة عنها.

الموقع الإلكتروني: dailystate.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DailyState. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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