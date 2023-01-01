بناء العادات، وتحقيق الأهداف. Conjure هي عبارة عن منصة لإدارة العادات والوقت والإنجازات والسلوكيات، من خلال البيانات والأتمتة، لمساعدتك على أن تكون ما تريد.

الموقع الإلكتروني: conjure.so

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