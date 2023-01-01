WebCatalog
Conjure

Conjure

conjure.so

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Conjure على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بناء العادات، وتحقيق الأهداف. Conjure هي عبارة عن منصة لإدارة العادات والوقت والإنجازات والسلوكيات، من خلال البيانات والأتمتة، لمساعدتك على أن تكون ما تريد.

الموقع الإلكتروني: conjure.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Conjure. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Meander

Meander

meander.so

DailyState

DailyState

journal.dailystate.me

TickTick

TickTick

ticktick.com

UserReport

UserReport

my.audienceproject.com

Everyday

Everyday

app.everyday.app

Mobilize

Mobilize

app.mobilize.io

faicliq

faicliq

app.faicliq.com

Goalscape

Goalscape

goalscape.com

Brite

Brite

britetodo.com

Cypago

Cypago

app.cypago.com

Nozbe

Nozbe

nozbe.com

Monarch

Monarch

app.monarchmoney.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية