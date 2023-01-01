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Nozbe

Nozbe

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الموقع الإلكتروني: nozbe.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nozbe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اجعل عملك يزدهر. إدارة فريقك من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز. شاركوا المشاريع وفوضوا المهام وتواصلوا في التعليقات وحققوا أهدافكم معًا. تمثل فرق Nozbe التواصل الجماعي الحديث. إنه يساعدنا وسيساعدك على إدارة أعمالك بسلاسة. نحن سعداء بانضمامك إلينا!

الموقع الإلكتروني: nozbe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nozbe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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