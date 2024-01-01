Lingo Live
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الموقع الإلكتروني: lingolive.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lingo Live على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Lingo Live's customized communication coaching program, you can empower your entire team to confidently contribute and achieve your company's most ambitious goals.
الموقع الإلكتروني: lingolive.com
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