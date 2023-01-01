يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Interaction Design Foundation على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

دورات تصميم تجربة المستخدم عبر الإنترنت من قبل خبراء، مع شهادات معترف بها في الصناعة

الموقع الإلكتروني: interaction-design.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Interaction Design Foundation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.