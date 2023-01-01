Interaction Design Foundation
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الموقع الإلكتروني: interaction-design.org
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: interaction-design.org
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