WebCatalog

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: interaction-design.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Interaction Design Foundation على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

دورات تصميم تجربة المستخدم عبر الإنترنت من قبل خبراء، مع شهادات معترف بها في الصناعة

الموقع الإلكتروني: interaction-design.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Interaction Design Foundation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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