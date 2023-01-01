يُسهل برنامج Memorisely بدء أو تسريع تجربة المستخدم/واجهة المستخدم، أو البرمجة، أو إدارة المنتجات، أو العمل المستقل. تعلم تصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم والترميز وإدارة المنتجات في معسكر تدريبي مباشر أو فصل دراسي عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: memorisely.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Memorisely. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.