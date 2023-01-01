SmartPass هو الحل الأمثل لإدارة الممرات. فهو يساعد على زيادة الوقت الذي تقضيه في الفصل، ويجعل مدرستك أكثر أمانًا، ويحد من التخريب. حدد موعدًا لعرض توضيحي اليوم لتتعرف على كيفية قيام SmartPass بتحويل مدرستك.

الموقع الإلكتروني: smartpass.app

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