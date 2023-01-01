WebCatalog
SmartPass

SmartPass

smartpass.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SmartPass على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SmartPass هو الحل الأمثل لإدارة الممرات. فهو يساعد على زيادة الوقت الذي تقضيه في الفصل، ويجعل مدرستك أكثر أمانًا، ويحد من التخريب. حدد موعدًا لعرض توضيحي اليوم لتتعرف على كيفية قيام SmartPass بتحويل مدرستك.

الموقع الإلكتروني: smartpass.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SmartPass. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

School Canvas

School Canvas

schoolcanvas.com

project44

project44

project44.com

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

Schoox

Schoox

schoox.com

Vector Solutions

Vector Solutions

vectorsolutions.com

OnShift

OnShift

onshift.com

Memorisely

Memorisely

memorisely.com

Ally.io

Ally.io

ally.io

PROCAS

PROCAS


Fulltime Filmmaker

Fulltime Filmmaker

fulltimefilmmaker.com

FareHarbor

FareHarbor


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية