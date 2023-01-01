WebCatalog
Springboard

Springboard

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الموقع الإلكتروني: springboard.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Springboard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إن برامج Springboard التي يقودها المرشدون عبر الإنترنت مضمونة لتوظيفك. تعلم علوم البيانات وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم والبرمجة من خلال إنشاء مشاريع واقعية.

الموقع الإلكتروني: springboard.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Springboard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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