App Academy هي مدرسة برمجة تقدم برامج تدريبية عبر الإنترنت وشخصيًا بدون أي تكلفة دراسية حتى يتم تعيينك كمهندس برمجيات يكسب أكثر من 50000 دولار.

الموقع الإلكتروني: appacademy.io

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