WebCatalog
CS First

CS First

csfirst.withgoogle.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CS First على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منهج علوم الكمبيوتر الذي يجعل البرمجة سهلة التدريس وممتعة للتعلم. قم بتعليم برمجة الكمبيوتر والبرمجة لأطفالك باستخدام منهج CS First المجاني. يمكن للطلاب إنشاء مشاريع تفاعلية ممتعة. سجل وابدأ اليوم!

الموقع الإلكتروني: csfirst.withgoogle.com

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