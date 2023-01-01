Kahoot! Create

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قم بإنشاء kahoots الخاصة بك وتعلم شيئًا جديدًا! كاهوت! يجلب سحر التعلم للطلاب والمعلمين والأبطال الخارقين في المكاتب ومحبي التوافه والمتعلمين مدى الحياة. كاهوت! عبارة عن منصة تعليمية قائمة على الألعاب توفر المشاركة والمتعة لأكثر من مليار لاعب كل عام في المدرسة والعمل والمنزل. سجل مجانا!

الموقع الإلكتروني: kahoot.com

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