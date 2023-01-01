Legends of Learning

ألعاب تعليمية عبر الإنترنت للمعلمين والطلاب تم إنشاء أكثر من 2000 لعبة ممتعة ومتوافقة مع المناهج الدراسية والرياضيات والعلوم لإشراك الطلاب ومساعدة المعلمين في استخدام نماذج التعلم المختلط والتعلم المدمج والتعلم عن بعد.

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