WebCatalog
Legends of Learning

Legends of Learning

legendsoflearning.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Legends of Learning على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ألعاب تعليمية عبر الإنترنت للمعلمين والطلاب تم إنشاء أكثر من 2000 لعبة ممتعة ومتوافقة مع المناهج الدراسية والرياضيات والعلوم لإشراك الطلاب ومساعدة المعلمين في استخدام نماذج التعلم المختلط والتعلم المدمج والتعلم عن بعد.

الموقع الإلكتروني: legendsoflearning.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Legends of Learning. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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