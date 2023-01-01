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Seesaw هو تطبيق للفصول الدراسية يُستخدم في أكثر من 3 من أصل 4 مدارس في الولايات المتحدة وأكثر من 150 بلدًا. حافظ على مشاركة الطلاب وتواصلهم في الفصل الدراسي أو التعلم عن بعد أو في بيئة تعليمية مختلطة.

الموقع الإلكتروني: seesaw.me

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