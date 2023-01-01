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Seesaw

Seesaw

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: seesaw.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Seesaw على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Seesaw هو تطبيق للفصول الدراسية يُستخدم في أكثر من 3 من أصل 4 مدارس في الولايات المتحدة وأكثر من 150 بلدًا. حافظ على مشاركة الطلاب وتواصلهم في الفصل الدراسي أو التعلم عن بعد أو في بيئة تعليمية مختلطة.

الموقع الإلكتروني: seesaw.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Seesaw. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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