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Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simplilearn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكثر من مليوني متعلم من أكثر من 150 دولة؛ 1500 فصل دراسي مباشر كل شهر، حيث أبلغ 85% من المتعلمين عن المزايا المهنية - يعد Simplilearn اليوم هو المعسكر التدريبي رقم 1 عبر الإنترنت في العالم لتعلم المهارات الرقمية. بدءًا من مسارات التعلم المتوافقة مع الأدوار والبرامج الشريكة للجامعات وحتى الدورات المجانية للمبتدئين، أصبح التعلم على مستوى عالمي والنجاح الوظيفي مجرد نقرة واحدة!

الموقع الإلكتروني: simplilearn.com

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