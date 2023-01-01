تعد دورات Learn Code The Hard Way النظام الأكثر فعالية لتعلم أساسيات برمجة الكمبيوتر، وهي مصممة خصيصًا للمبتدئين. لقد ساعدت الدورات الملايين من الأشخاص مثلك سنويًا، من جميع أنحاء العالم، ومن جميع الفئات العمرية ومستويات المهارة المختلفة.

الموقع الإلكتروني: learncodethehardway.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Learn Code The Hard Way. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.