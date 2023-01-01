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Learn Code The Hard Way

Learn Code The Hard Way

learncodethehardway.org

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تعد دورات Learn Code The Hard Way النظام الأكثر فعالية لتعلم أساسيات برمجة الكمبيوتر، وهي مصممة خصيصًا للمبتدئين. لقد ساعدت الدورات الملايين من الأشخاص مثلك سنويًا، من جميع أنحاء العالم، ومن جميع الفئات العمرية ومستويات المهارة المختلفة.

الموقع الإلكتروني: learncodethehardway.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Learn Code The Hard Way. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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