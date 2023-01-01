WebCatalog
Elearnmarkets

Elearnmarkets

elearnmarkets.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Elearnmarkets على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم Elearnmarkets دورات تدريبية حول سوق الأوراق المالية عبر الإنترنت من قبل كبار الخبراء الذين يتمتعون بعقود من الخبرة. تعلم سوق الأوراق المالية من الأساسيات إلى المتقدمة على منصة واحدة.

الموقع الإلكتروني: elearnmarkets.com

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