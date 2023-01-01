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Wall Street Survivor

Wall Street Survivor

wallstreetsurvivor.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wall Street Survivor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بالتسجيل مجانًا واحصل على مبلغ افتراضي قدره 100000 دولار نقدًا واستخدم محاكي سوق الأوراق المالية في الوقت الحقيقي لممارسة تداول الأسهم الأمريكية و/أو صناديق الاستثمار المتداولة و/أو الخيارات و/أو العملات المشفرة. إذا كنت قد بدأت للتو، فستساعدك دوراتنا القصيرة المجانية على تعلم الاستثمار. تخبرك مراجعات منتجاتنا المالية بمكان الحصول على أفضل اختيارات الأسهم!

الموقع الإلكتروني: wallstreetsurvivor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wall Street Survivor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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