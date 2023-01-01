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Swissquote

Swissquote

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الموقع الإلكتروني: swissquote.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swissquote على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف سويسكوت، الشركة السويسرية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ابدأ تداول الأسهم والعملات المشفرة والفوركس والعقود مقابل الفروقات، وتعرف على خدماتنا الاستثمارية والمصرفية.

الموقع الإلكتروني: swissquote.com

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