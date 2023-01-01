Deriv X عبارة عن منصة تداول عبر الإنترنت قابلة للتخصيص بالكامل وسهلة الاستخدام وتقدم عقود الفروقات على العملات الأجنبية والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات الاصطناعية.

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