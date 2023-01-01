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Binary.com

Binary.com

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الموقع الإلكتروني: binary.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Binary.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر موقع Binary.com للجميع طريقة سهلة للمشاركة في الأسواق المالية. تداول بمبلغ لا يقل عن دولار أمريكي واحد على العملات الرئيسية ومؤشرات الأسهم والسلع والمؤشرات الاصطناعية.

الموقع الإلكتروني: binary.com

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