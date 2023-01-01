ZuluTrade
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الموقع الإلكتروني: zulutrade.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZuluTrade على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
With Zulutrade you can trade forex, commodities, indices, stock and crypto. Trade manually or through copy trading. Create a demo or live account today.
الموقع الإلكتروني: zulutrade.com
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