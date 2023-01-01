تطبيق Moneycontrol هو التطبيق رقم 1 في آسيا للأعمال والتمويل. تتبع آخر التحديثات في الأسواق المالية الهندية والعالمية على هاتفك الذكي باستخدام تطبيق Moneycontrol. وهو يغطي أصول متعددة من بورصات BSE وNSE وMCX وNCDEX، حتى تتمكن من تتبع المؤشرات (Sensex & Nifty) والأسهم والعقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المشتركة والسلع والعملات بسهولة. راقب استثماراتك من خلال المحفظة وقائمة المراقبة. ابق على اطلاع دائم بمجموعة واسعة من الأخبار التي تغطيها أقسام الأخبار والتمويل الشخصي لدينا. احصل على آراء الخبراء وتغطية متعمقة وتحليلات للأسواق المالية من خلال البث المباشر لقنوات CNBC AWAAZ (الهندية)، وCNBC BAJAR (الغوجاراتية)، وCNBC PRIME HD.

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