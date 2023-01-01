WebCatalog
Moneycontrol

Moneycontrol

moneycontrol.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Moneycontrol على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تطبيق Moneycontrol هو التطبيق رقم 1 في آسيا للأعمال والتمويل. تتبع آخر التحديثات في الأسواق المالية الهندية والعالمية على هاتفك الذكي باستخدام تطبيق Moneycontrol. وهو يغطي أصول متعددة من بورصات BSE وNSE وMCX وNCDEX، حتى تتمكن من تتبع المؤشرات (Sensex & Nifty) والأسهم والعقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المشتركة والسلع والعملات بسهولة. راقب استثماراتك من خلال المحفظة وقائمة المراقبة. ابق على اطلاع دائم بمجموعة واسعة من الأخبار التي تغطيها أقسام الأخبار والتمويل الشخصي لدينا. احصل على آراء الخبراء وتغطية متعمقة وتحليلات للأسواق المالية من خلال البث المباشر لقنوات CNBC AWAAZ (الهندية)، وCNBC BAJAR (الغوجاراتية)، وCNBC PRIME HD.

الموقع الإلكتروني: moneycontrol.com

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