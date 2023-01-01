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Dhan

Dhan

web.dhan.co

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dhan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Dhan هو تطبيق للاستثمار والتداول في سوق الأوراق المالية يعتمد على المنتجات والتكنولوجيا، وقد تم تصميمه لتوفير تجربة متميزة لكل من المتداولين المتميزين والمستثمرين على المدى الطويل. مع Dhan، يعد الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والأموال والعملات والعملات والسلع والاكتتابات العامة أمرًا بسيطًا وسريعًا آمنة وشفافة. يسمح لك تطبيق Dhan للوساطة المالية وتداول الأسهم بفتح حساب demat وتداول على الفور في بورصات سوق الأوراق المالية مثل BSE وNSE وMCX.

الموقع الإلكتروني: dhan.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dhan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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