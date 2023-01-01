Dhan هو تطبيق للاستثمار والتداول في سوق الأوراق المالية يعتمد على المنتجات والتكنولوجيا، وقد تم تصميمه لتوفير تجربة متميزة لكل من المتداولين المتميزين والمستثمرين على المدى الطويل. مع Dhan، يعد الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والأموال والعملات والعملات والسلع والاكتتابات العامة أمرًا بسيطًا وسريعًا آمنة وشفافة. يسمح لك تطبيق Dhan للوساطة المالية وتداول الأسهم بفتح حساب demat وتداول على الفور في بورصات سوق الأوراق المالية مثل BSE وNSE وMCX.

الموقع الإلكتروني: dhan.co

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