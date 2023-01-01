WebCatalog
Stockbit

Stockbit

stockbit.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stockbit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Stockbit هو تطبيق بسيط لاستثمار الأسهم من PT Stockbit Sekuritas Digital حيث يمكنك مناقشة الأسهم وتحليلها وتداولها. احصل على بيانات في الوقت الفعلي حول أفكار التداول والأخبار والمشاعر والتحليلات من آلاف المستثمرين والمتداولين الحقيقيين.

الموقع الإلكتروني: stockbit.com

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