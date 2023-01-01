Stockbit هو تطبيق بسيط لاستثمار الأسهم من PT Stockbit Sekuritas Digital حيث يمكنك مناقشة الأسهم وتحليلها وتداولها. احصل على بيانات في الوقت الفعلي حول أفكار التداول والأخبار والمشاعر والتحليلات من آلاف المستثمرين والمتداولين الحقيقيين.

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