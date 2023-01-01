WebCatalog
moomoo

moomoo

moomoo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من moomoo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع moomoo المدعوم من FUTU INC.، يمكنك الاستثمار في الأسهم الأمريكية والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها من الفرص مع ساعات طويلة كاملة من التداول. يمكنك الوصول إلى الاستثمارات العالمية من خلال بياناتنا في الوقت الفعلي ومجموعة من الأدوات التحليلية القوية في متناول يدك. لدى moomoo أحد أكبر مجتمعات التداول وأكثرها نشاطًا حيث يضم 17 مليون متداول. تداول كالمحترفين مع moomoo!

الموقع الإلكتروني: moomoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ moomoo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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