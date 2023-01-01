تداول الخيارات البسيطة للغاية. تداول الخيارات باستخدام أدوات احترافية، أو باستخدام حق التجارة. تداول بأموال حقيقية، أو تعلم وتدرب باستخدام أموال افتراضية.

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