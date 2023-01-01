Neostox هو جهاز محاكاة تداول افتراضي حيث يمكنك تداول الأسهم والعقود الآجلة والخيارات في الوقت الفعلي تقريبًا بأموال افتراضية. احصل على أموال افتراضية بقيمة 10 روبية هندية عند التسجيل.

الموقع الإلكتروني: neostox.com

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