تعد Bitget واحدة من منصات تداول نسخ مشتقات العملات المشفرة الرائدة في العالم، حيث توفر التداول الفوري وتداول المشتقات ونسخ التداول. يتيح لك تطبيق Bitget Exchange تداول أكثر من 100 عملة مشفرة، بما في ذلك أفضل العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC)، وEthereum (ETH)، وLitecoin (LTC). اكتشف مجموعة متنوعة من المنتجات التعاقدية: العقود الآجلة ذات الهامش USDT والعقود الآجلة ذات هامش العملة.

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