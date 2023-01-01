WebCatalog
Bitget

Bitget

bitget.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bitget على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعد Bitget واحدة من منصات تداول نسخ مشتقات العملات المشفرة الرائدة في العالم، حيث توفر التداول الفوري وتداول المشتقات ونسخ التداول. يتيح لك تطبيق Bitget Exchange تداول أكثر من 100 عملة مشفرة، بما في ذلك أفضل العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC)، وEthereum (ETH)، وLitecoin (LTC). اكتشف مجموعة متنوعة من المنتجات التعاقدية: العقود الآجلة ذات الهامش USDT والعقود الآجلة ذات هامش العملة.

الموقع الإلكتروني: bitget.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bitget. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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