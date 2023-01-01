Coinbase Pro

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بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. تداول البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والمزيد مقابل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. دعم FIX API وREST API. قم بإيداع الأموال بسهولة عبر Coinbase، أو التحويل البنكي، أو التحويل البنكي، أو محفظة العملة المشفرة.

الموقع الإلكتروني: coinbase.com

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