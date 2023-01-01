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Coinbase Pro

Coinbase Pro

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الموقع الإلكتروني: coinbase.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Coinbase Pro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. تداول البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والمزيد مقابل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. دعم FIX API وREST API. قم بإيداع الأموال بسهولة عبر Coinbase، أو التحويل البنكي، أو التحويل البنكي، أو محفظة العملة المشفرة.

الموقع الإلكتروني: coinbase.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Coinbase Pro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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