delta.exchange

دلتا هي بورصة مشتقات العملات المشفرة #TradersFirst. نحن نقدم سيولة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365 عامًا، وتنفيذًا سريعًا، ورسومًا منخفضة، وأمانًا على مستوى المؤسسات.

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