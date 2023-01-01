أفضل طريقة لكسب العملات المشفرة من خلال التمويل اللامركزي (DeFi) أو الستاكينغ أو مجمع السيولة أو الإقراض. احصل أيضًا على مكافآت الإحالة في تبادل العملات المشفرة أو ابحث عن بطاقة للعملات المشفرة الخاصة بك.

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