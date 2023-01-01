WebCatalog
Nexo

Nexo

platform.nexo.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nexo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بشراء أو بيع البيتكوين والعملات المشفرة في ثوانٍ. Nexo عبارة عن بورصة تشفير آمنة حيث يمكنك على الفور شراء أو بيع أو تبادل عملة البيتكوين وأكثر من 20 عملة معدنية أخرى. تداول العملات المشفرة بأفضل الأسعار الممكنة. تواصل مع أكثر من 10 مزودي سيولة من منصة واحدة واحصل على أفضل سعر ممكن. تقدم Nexo Pro أدوات التداول المؤسسية للأفراد - الآن برسوم أقل بنسبة 50%.

الموقع الإلكتروني: pro.nexo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nexo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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