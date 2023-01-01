WebCatalog
DigiFinex

DigiFinex

digifinex.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DigiFinex على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DigiFinex عبارة عن بورصة أصول مشفرة حيث يمكنك شراء وبيع وتداول أكثر من 200 عملة مشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع رسوم تداول منخفضة!

الموقع الإلكتروني: digifinex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DigiFinex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Independent Reserve

Independent Reserve

app.independentreserve.com

Nexo

Nexo

platform.nexo.io

bitFlyer

bitFlyer

bitflyer.com

Liquid

Liquid

app.liquid.com

Bitstamp

Bitstamp

bitstamp.net

Cex.io

Cex.io

profile.cex.io

Phemex

Phemex

phemex.com

Bullish

Bullish

exchange.bullish.com

Okcoin

Okcoin

okcoin.com

Coinlocally

Coinlocally

coinlocally.com

Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange

crypto.com

Coinhako

Coinhako

coinhako.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية