WebCatalog
ZenLedger

ZenLedger

app.zenledger.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZenLedger على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تبسيط ضرائب DeFi وNFT وCrypto للمستثمرين ومحترفي الضرائب. استخدم برنامج ضريبة العملات المشفرة الخاص بنا لتتبع تداولاتك بسهولة، والاطلاع على أرباحك، وعدم دفع مبالغ زائدة على ضرائب العملات المشفرة مرة أخرى.

الموقع الإلكتروني: zenledger.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZenLedger. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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