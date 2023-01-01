ضريبة التشفير والمحاسبة للشركات والمؤسسات والمهنيين. Ledgible هي منصة التشفير الأولى الاحترافية الأكثر تقدمًا والمتوفرة لتحديد التزامات التشفير وتسليم تلك البيانات إلى أنظمة الضرائب والمحاسبة التي تستخدمها بالفعل. مصمم للمؤسسات والمحاسبين القانونيين ومحترفي الضرائب. Ledgible يجعل التشفير مقروءًا لمحترفي الضرائب والمحاسبة.

الموقع الإلكتروني: ledgible.io

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