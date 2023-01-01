WebCatalog
Ledgible

Ledgible

ledgible.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ledgible على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ضريبة التشفير والمحاسبة للشركات والمؤسسات والمهنيين. Ledgible هي منصة التشفير الأولى الاحترافية الأكثر تقدمًا والمتوفرة لتحديد التزامات التشفير وتسليم تلك البيانات إلى أنظمة الضرائب والمحاسبة التي تستخدمها بالفعل. مصمم للمؤسسات والمحاسبين القانونيين ومحترفي الضرائب. Ledgible يجعل التشفير مقروءًا لمحترفي الضرائب والمحاسبة.

الموقع الإلكتروني: ledgible.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ledgible. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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