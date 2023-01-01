WebCatalog
Sorted

Sorted

app.getsorted.de

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sorted على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تساعدك خدمة Sorted على إعداد تقاريرك الضريبية وتقديمها بسهولة، مما يؤدي إلى خفض تكاليف المحاسب بشكل كبير. تم تصميم Sorted خصيصًا للعاملين المستقلين، ويحتوي على كل الإرشادات التي يحتاجها المستقل لإعداد التقارير الضريبية. تقوم Sorted بتوصيلك بمستشاري الضرائب المعتمدين على المنصة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو توجيه احترافي. يمكنك جدولة مكالمة / مكالمة فيديو مع مستشار الضرائب أو طرح سؤالك عبر الدردشة.

الموقع الإلكتروني: getsorted.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sorted. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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