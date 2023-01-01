تساعدك خدمة Sorted على إعداد تقاريرك الضريبية وتقديمها بسهولة، مما يؤدي إلى خفض تكاليف المحاسب بشكل كبير. تم تصميم Sorted خصيصًا للعاملين المستقلين، ويحتوي على كل الإرشادات التي يحتاجها المستقل لإعداد التقارير الضريبية. تقوم Sorted بتوصيلك بمستشاري الضرائب المعتمدين على المنصة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو توجيه احترافي. يمكنك جدولة مكالمة / مكالمة فيديو مع مستشار الضرائب أو طرح سؤالك عبر الدردشة.

الموقع الإلكتروني: getsorted.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sorted. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.