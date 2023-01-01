WebCatalog
Practo

Practo

practo.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Practo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

رحب بأفضل الأطباء في الهند عبر استشارة الفيديو، واحصل على الوصفات الطبية الرقمية، واطلب الأدوية، وحجز مواعيد الطبيب والاختبارات المعملية، وابحث عن الأطباء بالقرب منك، واحصل على حزم صحية، واطرح سؤالًا صحيًا مجانيًا على الأطباء

الموقع الإلكتروني: practo.com

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