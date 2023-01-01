يوصلك برنامج Patient Access إلى الخدمات الصحية المحلية عندما تكون في أمس الحاجة إليها. احجز مواعيد الطبيب العام، واطلب الوصفات الطبية المتكررة واكتشف الخدمات الصحية المحلية لك أو لعائلتك عبر هاتفك المحمول أو الكمبيوتر المنزلي. قم بتسجيل الدخول بسهولة باستخدام تسجيل دخول NHS الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: patientaccess.com

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