WebCatalog
AnkiWeb

AnkiWeb

ankiweb.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AnkiWeb على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

AnkiWeb هو رفيق مجاني لإصدار Anki للكمبيوتر. يمكن استخدام AnkiWeb للمراجعة عبر الإنترنت عندما لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك، ويمكن استخدامه للحفاظ على مزامنة بطاقاتك عبر أجهزة متعددة. تم تصميم AnkiWeb ليتم استخدامه مع إصدار Anki للكمبيوتر. في حين أنه من الممكن إنشاء بطاقات نصية أساسية ومراجعتها باستخدام AnkiWeb فقط، لتنزيل المجموعات المشتركة والاستفادة من ميزات الوسائط المتعددة وما إلى ذلك، فسوف تحتاج إلى استخدام إصدار الكمبيوتر المجاني أيضًا. إذا لم تكن قد استخدمت Anki من قبل، فيرجى البدء بإصدار الكمبيوتر.

الموقع الإلكتروني: ankiweb.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AnkiWeb. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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