AnkiWeb هو رفيق مجاني لإصدار Anki للكمبيوتر. يمكن استخدام AnkiWeb للمراجعة عبر الإنترنت عندما لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك، ويمكن استخدامه للحفاظ على مزامنة بطاقاتك عبر أجهزة متعددة. تم تصميم AnkiWeb ليتم استخدامه مع إصدار Anki للكمبيوتر. في حين أنه من الممكن إنشاء بطاقات نصية أساسية ومراجعتها باستخدام AnkiWeb فقط، لتنزيل المجموعات المشتركة والاستفادة من ميزات الوسائط المتعددة وما إلى ذلك، فسوف تحتاج إلى استخدام إصدار الكمبيوتر المجاني أيضًا. إذا لم تكن قد استخدمت Anki من قبل، فيرجى البدء بإصدار الكمبيوتر.

الموقع الإلكتروني: ankiweb.net

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