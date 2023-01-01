WebCatalog
Welcome.ly

Welcome.ly

welcome.ly

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Welcome.ly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا تقبل بصفحة رئيسية قبيحة ومنخفضة التحويل. ابدأ في تحويل 10% (أو أكثر) من زوار موقعك إلى مشتركين في البريد الإلكتروني باستخدام Welcome.ly، أداة إنشاء الصفحات الرئيسية المجانية الوحيدة المصممة خصيصًا لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: welcome.ly

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Welcome.ly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Drip Scripts

Drip Scripts

dripscripts.com

Duda

Duda

duda.co

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

OptinMonster

OptinMonster

optinmonster.com

UpViral

UpViral

upviral.com

Taplink

Taplink

taplink.at

Rasa.io

Rasa.io

rasa.io

AWeber

AWeber

aweber.com

SendX

SendX

sendx.io

appyReward

appyReward

app.appyreward.com

60sec.site

60sec.site

60sec.site

Oxen

Oxen

myoxen.cloud

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية