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Convertful is the highest-rated lead capture software for converting your users into new email subscribers or sales.

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