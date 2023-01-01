WebCatalog
Privacy

Privacy

privacy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Privacy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على بطاقة افتراضية جديدة لكل عملية شراء مجانًا. ضع حدودًا للإنفاق، أو أنشئ بطاقات تستخدم لمرة واحدة، أو بطاقات تعمل فقط لدى تجار معينين. انضم إلى أكثر من 100000 مستخدم قاموا بتوفير 100 مليون دولار عن طريق حظر الرسوم غير المرغوب فيها بسبب البطاقات المخترقة والرسوم المخفية والاشتراكات المنسية.

الموقع الإلكتروني: privacy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Privacy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CamCard

CamCard

camcard.com

Petal

Petal

dashboard.petalcard.com

Ko-fi

Ko-fi

ko-fi.com

Dojo for Business

Dojo for Business

account.dojo.tech

Barter

Barter

barter.me

Wallester

Wallester

client.wallester.com

Yazing

Yazing

yazing.com

Slash

Slash

app.joinslash.com

TravelPerk

TravelPerk

app.travelperk.com

Cloudflare Domains

Cloudflare Domains

dash.cloudflare.com

TopCashback

TopCashback

topcashback.co.uk

Pixels

Pixels

pixels.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية