WebCatalog
CamCard

CamCard

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: camcard.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CamCard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مسح وإدارة ومزامنة وتبادل بطاقات العمل. تطبيق بطاقة العمل، الذي يحبه 100 مليون مستخدم

الموقع الإلكتروني: camcard.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CamCard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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