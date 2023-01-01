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Bithumb

Bithumb

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الموقع الإلكتروني: bithumb.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bithumb على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bithumb هي بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية. تأسست Bithumb Korea في عام 2014 على يد خافيير سيم، وهي بورصة العملات الرقمية الأكثر تأثيرًا في البلاد، حيث تضم 8 ملايين مستخدم مسجل ومليون مستخدم لتطبيقات الهاتف المحمول وتجاوز حجم المعاملات التراكمي الحالي 1 تريليون دولار أمريكي.

الموقع الإلكتروني: bithumb.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bithumb. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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