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Bithumb هي بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية. تأسست Bithumb Korea في عام 2014 على يد خافيير سيم، وهي بورصة العملات الرقمية الأكثر تأثيرًا في البلاد، حيث تضم 8 ملايين مستخدم مسجل ومليون مستخدم لتطبيقات الهاتف المحمول وتجاوز حجم المعاملات التراكمي الحالي 1 تريليون دولار أمريكي.

الموقع الإلكتروني: bithumb.com

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