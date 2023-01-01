WebCatalog
XT.COM

XT.COM

xt.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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تأسست XT Exchange في هونج كونج في يوليو 2018، وهي أول منصة اجتماعية لتداول الأصول الرقمية في العالم. تتمتع المنصة باسم نطاق عالمي عالي المستوى XT.com، مع أكثر من 2 مليون مستخدم مسجل، وأكثر من 200000 مستخدم نشط شهريًا، وأكثر من 7 ملايين مستخدم في النظام البيئي. توفر XT مجموعة واسعة من الخدمات مثل تداول البورصة، والتداول خارج البورصة، والتداول بالهامش، وتداول العقود، وما إلى ذلك؛ لدى XT.com منصة معاملات شاملة تضم أكثر من 100 عملة عالية الجودة و300 زوج تداول.

الموقع الإلكتروني: xt.com

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