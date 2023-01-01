X، تويتر سابقًا، عبارة عن خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية عبر الإنترنت تديرها الشركة الأمريكية X Corp.، خليفة شركة Twitter, Inc. تويتر عبارة عن خدمة تدوين مصغر وشبكات اجتماعية أمريكية يقوم المستخدمون بنشر الرسائل المعروفة باسم "التغريدات" والتفاعل معها. يمكن للمستخدمين المسجلين نشر التغريدات والإعجاب بها وإعادة تغريدها، لكن يمكن للمستخدمين غير المسجلين قراءتها فقط. يصل المستخدمون إلى تويتر من خلال واجهة موقع الويب الخاص به، أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) أو برنامج تطبيق الجهاز المحمول ("التطبيق"). يقع مقر شركة Twitter, Inc. في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولديها أكثر من 25 مكتبًا حول العالم. كانت التغريدات مقتصرة في الأصل على 140 حرفًا، ولكن تمت مضاعفتها إلى 280 حرفًا للغات غير لغة CJK في نوفمبر 2017. وتظل التغريدات الصوتية والمرئية محدودة بـ 140 ثانية لمعظم الحسابات. تم إنشاء تويتر بواسطة جاك دورسي، ونوح جلاس، وبيز ستون، وإيفان ويليامز في مارس 2006 وتم إطلاقه في يوليو من ذلك العام. بحلول عام 2012، نشر أكثر من 100 مليون مستخدم 340 مليون تغريدة يوميًا، وتعاملت الخدمة مع متوسط ​​1.6 مليار استعلام بحث يوميًا. وفي عام 2013، كان واحدًا من المواقع العشرة الأكثر زيارةً ووُصف بأنه "الرسائل النصية القصيرة للإنترنت". اعتبارًا من عام 2018، كان لدى تويتر أكثر من 321 مليون مستخدم نشط شهريًا. تويتر سابقا.

الموقع الإلكتروني: twitter.com

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