WebCatalog
ZB.com

ZB.com

zb.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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ZB(中币-ZB.com) هي منصة راسخة لتداول الأصول الرقمية تعمل بأمان وثبات لمدة 8 سنوات، وتوفر خدمات تداول الأصول الرقمية مثل BTC (Bitcoin)، وLTC (Litecoin)، وETH (Ethereum)، وEOS. (EOS.IO)، وما إلى ذلك. لقد خدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم خلال 8 سنوات، وهو منصة موثوقة وشاملة لتداول الأصول الرقمية.

الموقع الإلكتروني: zb.com

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