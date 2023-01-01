ZB(中币-ZB.com) هي منصة راسخة لتداول الأصول الرقمية تعمل بأمان وثبات لمدة 8 سنوات، وتوفر خدمات تداول الأصول الرقمية مثل BTC (Bitcoin)، وLTC (Litecoin)، وETH (Ethereum)، وEOS. (EOS.IO)، وما إلى ذلك. لقد خدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم خلال 8 سنوات، وهو منصة موثوقة وشاملة لتداول الأصول الرقمية.

الموقع الإلكتروني: zb.com

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