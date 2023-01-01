WebCatalog
Tokocrypto

Tokocrypto

tokocrypto.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tokocrypto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

واحدة من أفضل منصات تداول الأصول الرقمية في إندونيسيا الآن في متناول يدك! نظرًا لكونها إحدى منصات تبادل العملات المشفرة التي تم التحقق منها من قبل الحكومة الإندونيسية، فإن Tokocrypto ملتزمة بتغيير تجربة التداول الخاصة بك بالكامل من خلال توفير تطبيق تداول الأصول المشفرة سهل الاستخدام. فهو يسمح لك بشراء وبيع البيتكوين وأصول التشفير الأخرى بسهولة وكفاءة وأمان.

الموقع الإلكتروني: tokocrypto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tokocrypto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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