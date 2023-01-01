Whaleportal عبارة عن لوحة تحكم لتداول العقود الآجلة للبيتكوين، حيث يمكنك العثور على أنواع مختلفة من المعلومات حول أسواق البيتكوين. يتم عرض المعلومات مثل معدلات تمويل Bitcoin، ومؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة، ونسبة الشراء/البيع للمتداولين وغيرها الكثير. Whaleportal هي لوحة معلومات التداول المصممة خصيصًا لمتداولي Bitcoin (والعملات المشفرة).

الموقع الإلكتروني: whaleportal.com

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