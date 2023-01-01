WebCatalog
Whaleportal

Whaleportal

whaleportal.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Whaleportal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Whaleportal عبارة عن لوحة تحكم لتداول العقود الآجلة للبيتكوين، حيث يمكنك العثور على أنواع مختلفة من المعلومات حول أسواق البيتكوين. يتم عرض المعلومات مثل معدلات تمويل Bitcoin، ومؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة، ونسبة الشراء/البيع للمتداولين وغيرها الكثير. Whaleportal هي لوحة معلومات التداول المصممة خصيصًا لمتداولي Bitcoin (والعملات المشفرة).

الموقع الإلكتروني: whaleportal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Whaleportal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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