WebCatalog
CoinTiger

CoinTiger

cointiger.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CoinTiger على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

CoinTiger هي منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة عالميًا، حيث تدعم أكثر من 500 معاملة بالعملة الرقمية مثل Bitcoin وEthereum وdogcoin وuni، وتوفر لملايين المستخدمين في أكثر من 130 دولة خدمات مالية كاملة مثل التداول الفوري والعقود الآجلة والتعدين. . إنشاء منصة تداول أصول blockchain آمنة ومستقرة وعالية الجودة للمستخدمين في العالم الرقمي.

الموقع الإلكتروني: cointiger.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CoinTiger. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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